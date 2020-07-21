Эксперты считают, что вероятность возобновления прямых чартерных рейсов в южную страну очень мала

У россиян, скорее всего, не получится отправиться на отдых в Турцию прямиком из родного государства в 2020 году. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на ряд своих источников.

Эксперты утверждают, что пока не ясно, когда в принципе возобновится воздушное сообщение между РФ и Турцией. Кроме того, техническая подготовка к запуску этого непростого процесса займет много времени.

Также, по информации источников, предложение российской стороны не совпали с ожиданиями Турции. Предполагалось, что полеты будут осуществляться по хабовому принципу, то есть воздушные суда на первых парах начнут принимать только крупнейшие аэропорты страны, уточняет "ФедералПресс".