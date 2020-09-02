Желающие посетить страну должны соблюдать некоторые правила

С 7 сентября Греция открывает границу для россиян. Однако поехать туда сможет ограниченное количество туристов – до 500 человек в неделю.

Об этом говорится в правительственном постановлении. Документ будет действовать две недели, передает РИА "Новости".

Россияне, желающие посетить Грецию, при себе должны иметь отрицательный тест на коронавирус, а также ваучер на отель, сообщает телеканал "360".

Туристы могут попасть в Грецию только воздушным путем. Самолеты из России будут встречать аэропорты, находящиеся в Афинах, Салониках и Ираклионе.

При проведении выборочного теста на COVID-19 нельзя будет покидать отель до выдачи результатов анализов, пишет URA.RU. В противном случае турист должен заплатить штраф в размере €5 тыс. – это около 439 тыс. рублей.