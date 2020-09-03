Россия открывает границы: возобновляется авиасообщение еще с тремя странами

Россиянам снова доступны популярные курорты

Правительство приняло решение возобновить авиасообщение еще с тремя странами.

Теперь отпуск можно будет провести на популярных курортах. В числе открывшихся для россиян стран – Мальдивы, Египет и ОАЭ. 

Соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

Предполагается, что в Каир (Египет) будет осуществляться по три рейса в неделю, в аэропорт Велана (Мальдивы) и в Дубай (ОАЭ) – по два.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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