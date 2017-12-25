Корпоратив убил радиоведущего

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Сотрудник украинских "Люкс ФМ" и "Радио 24" скончался в возрасте 43 лет. Это случилось в ночь на воскресенье, 24 декабря.
Факт смерти подтвердили родные и коллеги радиоведущего.
Олег Мосесов сам вел корпоративную новогоднюю вечеринку. Он остался доволен тем, как она прошла, - "похвастался, что очень удачно отработал".
Только домой он "не приехал: по дороге у него случился инфаркт", - рассказал Zaxid.net отец радиоведущего.
О смерти журналиста сообщил и один из его коллег. "Сегодня умер наш Олег Мосесеов (в эфире Олег Середа)", - написал в Twitter Михаил Беспалько.У ведущего остались жена и трое сыновей, младшему из которых девять месяцев.
Мосесов родился во Львове в 1974 году. На радио начал работать в 2003 г. - вел программу на "РадиоМан". В 2008-м перешел на "Рaдио 4У". С 2009 г. до последнего времени работал на “Люкс FM” и “Радио 24”.
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