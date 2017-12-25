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Корпоратив убил радиоведущего

Фото: Facebook
Олег Мосесов, известный под псевдонимом Олег Середа, умер по дороге домой с новогодней вечеринки

Сотрудник украинских "Люкс ФМ" и "Радио 24" скончался в возрасте 43 лет. Это случилось в ночь на воскресенье, 24 декабря.

Факт смерти подтвердили родные и коллеги радиоведущего.

Олег Мосесов сам вел корпоративную новогоднюю вечеринку. Он остался доволен тем, как она прошла, - "похвастался, что очень удачно отработал".

Только домой он "не приехал: по дороге у него случился инфаркт", - рассказал Zaxid.net отец радиоведущего.

О смерти журналиста сообщил и один из его коллег. "Сегодня умер наш Олег Мосесеов (в эфире  Олег Середа)", - написал в Twitter Михаил Беспалько.

У ведущего остались жена и трое сыновей, младшему из которых девять месяцев.

Мосесов родился во Львове в 1974 году. На радио начал работать в 2003 г. - вел программу на "РадиоМан". В 2008-м перешел на "Рaдио 4У". С 2009 г. до последнего времени работал на “Люкс FM” и “Радио 24”. 

Алла НИКИТИНА
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