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Инцидент произошел около метро "Славянский бульвар". Пассажирский автобус въехал в пешеходный переход и сбил несколько человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По информации Telegram-канала Life - SHOT, погибли несколько человек.
Паблик Mash уточнил, что пострадали 15 человек, из них 5 мертвы. Издание утверждает, что люди получили серьезные травмы. Так, с многочисленными ушибами, переломами и ссадинами в больницу с места трагедии увезли 17-летнюю девушку.
Официально информацию никто не подтвердил.
В Сети появились первые фото и видео с места трагедии.
У станции метро Славянский Бульвар автобус въехал в подземный пешеходный переход. pic.twitter.com/JG3RnFKEL8— Тот самый Мартин (@martin_camera) 25 декабря 2017 г.
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