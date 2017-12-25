Четыре человека погибли, более 15 пострадали

Инцидент произошел около метро "Славянский бульвар". Пассажирский автобус въехал в пешеходный переход и сбил несколько человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации Telegram-канала Life - SHOT, погибли несколько человек.

Паблик Mash уточнил, что пострадали 15 человек, из них 5 мертвы. Издание утверждает, что люди получили серьезные травмы. Так, с многочисленными ушибами, переломами и ссадинами в больницу с места трагедии увезли 17-летнюю девушку.

Официально информацию никто не подтвердил.

В Сети появились первые фото и видео с места трагедии.