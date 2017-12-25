Автобус сбил несколько человек около метро "Славянский бульвар"

Названо точное число жертв аварии - четыре человека. Ранее Mash сообщил о пятой жертве, однако позже выяснилось, что считавшегося погибшим мужчину смогли реанимировать врачи "скорой помощи".

Также стало известно, что среди пострадавших оказалась 17-летняя девушка. У нее крайне тяжелые травмы, в том числе переломы и травма головы. Еще одна молодая девушка погибла на месте. Ей было всего 16 лет.

На данный момент опубликован предварительный список жертв:

Лысенко Инна, 46 лет,

Кузинова Анастасия, 16 лет,

Удалова Людмила, 57 лет,

Дронова Алена, 27 лет,

Бабич Людмила, 54 года,

Титова Наталья, 34 года.

Сейчас на месте инцидента работают спасатели, которые извлекают людей из-под автобуса. Возможно, число жертв может увеличиться.

По данным Mash, полиция задержала водителя автобуса и скоро доставит его на допрос в отделение УВД Западного округа. По предварительной информации, водитель потерял управление из-за гололеда.

В день аварии автобус должен был следовать до технопарка "Сколково", о чем свидетельствует надпись на ветровом стекле, пишет "Московский комсомолец". Очевидец ДТП рассказала, что сама едва не попала под колеса.

"Я спускалась по переходу, он с дикой скоростью пронесся мимо меня", - рассказала она "МК".

Родственникам жертв и пострадавших в аварии выразил соболезнование мэр Москвы Сергей Собянин.

"Оказываем срочную помощь. Сочувствую родным и близким погибших", - написал мэр в своем Twitter.