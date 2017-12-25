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Опубликовано видео наезда автобуса на людей в Москве

Фото: instagram.com
Жуткий момент зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент ДТП около станции метро "Славянский бульвар".

По словам источника РИА "Новости", версия теракта не рассматривается.

Сам водитель объяснил произошедшее тем, что у него возникли проблемы с коробкой передач. По его словам, метро "Славянский бульвар" было конечной станцией в его маршруте и он остановился там в ожидании пассажиров. Вскоре подъехал еще один автобус, и он хотел подвинуться, чтобы освободить тому место.

"Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка автомат, поэтому ничего не смог сделать больше", - приводит Mash слова водителя, который находится на допросе в УВД ЗАО.


СМИ уже выяснили личность водителя. Им оказался 58-летний Виктор Т., утверждает Mash. Мужчина последние 30 лет работал в Одинцовской транспортной компании. За это время к нему практически никаких претензий не возникало. Сообщается, что утром водитель прошел тест на алкоголь, который показал, что тот трезв.

В этой же транспортной компании трудится и сын водителя Алексей. По его словам, отец никогда не пил алкоголь на работе. Утром они вместе завтракали, и отец ушел в хорошем настроении, отметил Алексей. По его словам, у отца не было стресса или переутомления, передает Mash.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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