Опубликовано видео наезда автобуса на людей в Москве

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В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент ДТП около станции метро "Славянский бульвар".
По словам источника РИА "Новости", версия теракта не рассматривается.
Сам водитель объяснил произошедшее тем, что у него возникли проблемы с коробкой передач. По его словам, метро "Славянский бульвар" было конечной станцией в его маршруте и он остановился там в ожидании пассажиров. Вскоре подъехал еще один автобус, и он хотел подвинуться, чтобы освободить тому место.
"Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка автомат, поэтому ничего не смог сделать больше", - приводит Mash слова водителя, который находится на допросе в УВД ЗАО.
СМИ уже выяснили личность водителя. Им оказался 58-летний Виктор Т., утверждает Mash. Мужчина последние 30 лет работал в Одинцовской транспортной компании. За это время к нему практически никаких претензий не возникало. Сообщается, что утром водитель прошел тест на алкоголь, который показал, что тот трезв.
В этой же транспортной компании трудится и сын водителя Алексей. По его словам, отец никогда не пил алкоголь на работе. Утром они вместе завтракали, и отец ушел в хорошем настроении, отметил Алексей. По его словам, у отца не было стресса или переутомления, передает Mash.
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