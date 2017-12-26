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В кошмарном ДТП в Москве винят водителя

Фото: Bai Xueqi/Xinhua/ Global Look
Обнародованы итоги предварительного анализа обстоятельств автокатастрофы

"Группа ГАЗ" распространила официальное сообщение, в котором высказала свою версию причин  страшной аварии, произошедшей 25 декабря в Москве у метро "Славянский  бульвар". Автобус, который стоял на остановке и должен был отправиться в рейс в Сколково, вдруг начал движение, выехал на тротуар, а потом и вовсе съехал вниз по лестнице в подземный переход. В результате пять человек погибли,  еще около 15 получили различные травмы.

Следствие рассматривает две возможные версии чрезвычайного происшествия – отказ техники и ошибка человека, управлявшего транспортным средством.

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Автопроизводитель рассказал о своем видении ситуации и первой оценке причин смертоносного ДТП. "ГАЗ" обратил внимание, что в момент начала движения колеса автобуса были направлены не по ходу предполагаемого движения, а резко вывернуты вправо, как раз в сторону пешеходной дорожки и подземного перехода.  При этом в официальном сообщении компании, выдержки из которого приводит РИА "Новости", говорилось о том, что водитель, по всей вероятности, и не пытался остановить рванувшую на тротуар машину - "не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем". В противном случае, указывает производитель автобуса, машина бы наверняка остановилась.

Но, судя по всему, эти выводы в компании сделали, внимательно просмотрев видео. Исходя из ролика, который после аварии гуляет по Сети, картина действительно выглядит именно так.  Совершенно непонятно, с какой стати машина вдруг начала, преодолев бордюр, двигаться по тротуару. 

Сам 58-летний водитель утверждает, что стоявший на остановке автобус поехал самостоятельно, и когда он попытался остановить его, дав по тормозам, система не сработала. На видео, действительно, нет и намека на то, что машина тормозит, наоборот, она, достаточно медленно начав движение, потом разгоняется.  

СМИ, по крупицам собиравшие информацию и свидетельства очевидцев  после происшествия, сообщали о том, что шофер имел на момент аварии двадцатилетний стаж, и с 2000 года работал в одной и той же компании-автоперевозчике, и перед выходом в рейс прошел, как и положено, медкомиссию. В момент ДТП он был совершенно трезв. Правда, ряд изданий написал, что водитель утверждает, что перед происшествием у него упала на пол пластиковая бутылка с водой. Возможно, она, закатившись под педали, и сыграла роковую роль в том, что не сработали тормоза.

Кроме того, как рассказал источник "Газеты.Ru", за руль конкретно этой модели автобуса, по его сведениям, водитель сел впервые. Так что, не имея привычки управлять ей, в нештатной ситуации мог потерять контроль над ситуацией, а то и вовсе впасть в панику.

Машина, совершившая страшное ДТП, была оборудована видеорегистратором, информацию с него сейчас изучают следователи, сообщил информцентр транспортного комплекса Москвы.

Что касается водителя, то его, как сообщил RT, соседи характеризуют как человека чрезвычайно спокойного, уравновешенного. По их словам, его никогда не видели пьяным или скандалящим.

В то же время пассажиры, находившиеся в автобусе в момент аварии, отметили, что когда заходили в салон, перекинулись с шофером парой слов. Тот был, по их словам, не слишком приветлив, но совершенно адекватен.

По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина , проводятся внеплановые проверки автобусов московских перевозчиков. Они, по сообщению информцентра транспортного комплекса Москвы  будут завершены к 5 часам утра 26 декабря, то есть, к моменту выхода автобусов на линию. 

Ксения ВЕРТУШКИНА
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