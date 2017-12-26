В кошмарном ДТП в Москве винят водителя

Обнародованы итоги предварительного анализа обстоятельств автокатастрофы

"Группа ГАЗ" распространила официальное сообщение, в котором высказала свою версию причин страшной аварии, произошедшей 25 декабря в Москве у метро "Славянский бульвар". Автобус, который стоял на остановке и должен был отправиться в рейс в Сколково, вдруг начал движение, выехал на тротуар, а потом и вовсе съехал вниз по лестнице в подземный переход. В результате пять человек погибли, еще около 15 получили различные травмы.

Следствие рассматривает две возможные версии чрезвычайного происшествия – отказ техники и ошибка человека, управлявшего транспортным средством.

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Автопроизводитель рассказал о своем видении ситуации и первой оценке причин смертоносного ДТП. "ГАЗ" обратил внимание, что в момент начала движения колеса автобуса были направлены не по ходу предполагаемого движения, а резко вывернуты вправо, как раз в сторону пешеходной дорожки и подземного перехода. При этом в официальном сообщении компании, выдержки из которого приводит РИА "Новости", говорилось о том, что водитель, по всей вероятности, и не пытался остановить рванувшую на тротуар машину - "не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем". В противном случае, указывает производитель автобуса, машина бы наверняка остановилась.

Но, судя по всему, эти выводы в компании сделали, внимательно просмотрев видео. Исходя из ролика, который после аварии гуляет по Сети, картина действительно выглядит именно так. Совершенно непонятно, с какой стати машина вдруг начала, преодолев бордюр, двигаться по тротуару.

Сам 58-летний водитель утверждает, что стоявший на остановке автобус поехал самостоятельно, и когда он попытался остановить его, дав по тормозам, система не сработала. На видео, действительно, нет и намека на то, что машина тормозит, наоборот, она, достаточно медленно начав движение, потом разгоняется.

СМИ, по крупицам собиравшие информацию и свидетельства очевидцев после происшествия, сообщали о том, что шофер имел на момент аварии двадцатилетний стаж, и с 2000 года работал в одной и той же компании-автоперевозчике, и перед выходом в рейс прошел, как и положено, медкомиссию. В момент ДТП он был совершенно трезв. Правда, ряд изданий написал, что водитель утверждает, что перед происшествием у него упала на пол пластиковая бутылка с водой. Возможно, она, закатившись под педали, и сыграла роковую роль в том, что не сработали тормоза.

Кроме того, как рассказал источник "Газеты.Ru", за руль конкретно этой модели автобуса, по его сведениям, водитель сел впервые. Так что, не имея привычки управлять ей, в нештатной ситуации мог потерять контроль над ситуацией, а то и вовсе впасть в панику.

Машина, совершившая страшное ДТП, была оборудована видеорегистратором, информацию с него сейчас изучают следователи, сообщил информцентр транспортного комплекса Москвы.

В автобусе подмосковного перевозчика Мострансавто, который въехал в подземный переход на Кутузовском просп. был бортовой видеорегистратор, правоохранительные органы изучат видеозаписи и оценят действия водителя — Московский транспорт (@DtRoad) 25 декабря 2017 г.

Что касается водителя, то его, как сообщил RT, соседи характеризуют как человека чрезвычайно спокойного, уравновешенного. По их словам, его никогда не видели пьяным или скандалящим.

В то же время пассажиры, находившиеся в автобусе в момент аварии, отметили, что когда заходили в салон, перекинулись с шофером парой слов. Тот был, по их словам, не слишком приветлив, но совершенно адекватен.

По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина , проводятся внеплановые проверки автобусов московских перевозчиков. Они, по сообщению информцентра транспортного комплекса Москвы будут завершены к 5 часам утра 26 декабря, то есть, к моменту выхода автобусов на линию.