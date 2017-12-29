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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Таксист открестился от аварии на Сходненской

Водитель Nexia подъехал к остановке, чтобы высадить пассажиров у метро. В тот момент поблизости заруливал автобус 267-го маршрута, сообщает Telegram-канал Mash.

По словам бомбилы, "неуправляемая махина" сначала стукнула его машину, а потом ее ударом выбросило на остановку. Там в ожидании автобуса этого же маршрута стояли несколько человек.

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По словам таксиста, он никого не подрезал, а спокойно стоял на остановке (а ведь это запрещено). И водитель автобуса неожиданно изменил свои показания и заявил о неожиданном отказе тормозов. 

Автобус протаранил остановку на Сходненской улице сегодня утром Жертв, к счастью нет. Пострадали три человека - две женщины и мужчина.

Яна ЕГОРОВА
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