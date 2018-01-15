Долорес О’Риордан скончалась в возрасте 46 лет

О том, что популярная артистка 90-х, солистка рок-группы Cranberries Долорес О’Риордан умерла сообщил портал The Irish Sun.

Издание со ссылкой на ее агентов утверждает, что смерть Долорес была внезапной. "Артистки не стало накануне вечером. Ее смерть опустошила семью и они попросили не трогать их", - говорится в статье.

По теме солистка и автор песен культовой ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан

По данным журналистов, в столицу Британии артистка отправилась записывать песню.

При этом причины смерти рок-звезды не разглашаются.