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Умерла солистка The Cranberries

Долорес О’Риордан. Фото: wikipedia.org/Eva Rinaldi
Долорес О’Риордан скончалась в возрасте 46 лет

О том, что популярная артистка 90-х, солистка рок-группы Cranberries Долорес О’Риордан умерла сообщил портал The Irish Sun

Издание со ссылкой на ее агентов утверждает, что смерть Долорес была внезапной. "Артистки не стало накануне вечером. Ее смерть опустошила семью и они попросили не трогать их", - говорится в статье.

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По данным журналистов, в столицу Британии артистка отправилась записывать песню. 

При этом причины смерти рок-звезды не разглашаются. 

Марина МОНРО
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