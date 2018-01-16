Тяжело заболел актер Сергей Горобченко

Находясь у себя дома, он неожиданно потерял сознание, и его срочно госпитализировали

Родственники сразу привезли артиста в одну из московских больниц. Там врачи поставили ему диагноз - панкреатит (воспаление поджелудочной железы).

По словам медиков, причина - "еда, праздники, алкоголь, нервы". Но Сергей, по его же признанию, "не запойный, может выпить, но... вполне в меру". А так как и "с едой он тоже не жестил, остается одно - нервы", - написал актер в Instagram.

Сергею прописали "холод, голод и покой". А тем временем поклонники желают любимцу скорейшего выздоровления и дальнейших творческих успехов.

Сергей Горобченко стал известен после ролей, сыгранных в десятках популярных фильмов и сериалов. Особо прославился он после фильма "Бумер". Также актер снимался, напоминает "Газета.ру", в сериалах "Доктор Живаго", "Ленинград", "Офицеры", "Братья Карамазовы". За роль в последнем в 2009 г. его номинировали на "Золотой орел" .

Актеру театра и кино 45 лет. Он счастливый отец шестерых детей.









