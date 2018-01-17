Появилось первое видео с места смерти бизнесмена в Оренбурге

Преступников продолжает искать полиция

В Сети появилось видео с места зверского преступления в Оренбурге

На кадрах видно, что машина припаркована рядом с гаражами. На правой стороне ее много крови. На месте работает бригада "скорой помощи", а также полиция, которая опрашивает очевидцев.

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Следователи уверены, что это убийство было заказным. Местный бизнесмен Денис Чернов был независимым автоэкспертом. Он мог перейти дорогу некоторым клиентам и компаниям, которые остались недовольны его заключениями, передает Life.ru.

Киллеры хотели убить только мужчину, но, заметив его сына в салоне, нанесли несколько ударов ножом и ему. После этого преступники облили бензином правую дверь, подожгли ее, но она не загорелась. Это заметили местные жители, которые и вызвали полицию.

Когда приехала "скорая помощь", ребенок все еще был жив, но спасти его так и не удалось.

Адвокат, специализирующийся на юридических расследованиях дорожно-транспортных происшествий, Илья Алексеев утверждает, что работа страховщиков очень опасная.

"Страховые компании не очень часто соглашаются с мнениями независимых оценщиков ущерба от ДТП, так как они дают заключения о более высокой стоимости ущерба, чем это делают эксперты страховщиков. Страховым компаниям выгодно меньше платить клиентам, чтобы не сокращать прибыль компании от заключенных договоров ОСАГО и КАСКО", - добавил он.

Оказалось, что Чернов также был на судебных заседаниях, где помогал автовладельцам восстановить справедливость.

Полиция в настоящий момент разыскивает преступников, а также изучает базу данных клиентов погибшего мужчины.