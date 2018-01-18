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В Саратовской области горит нефтепровод

Фото: GLOBAL LOOK press/Xinhua
Идет эвакуация жителей поселка

В Саратовской области загорелся нефтепровод. Огненная река течет по селу Красноармейское, жителей эвакуируют, сообщает Telegram-канал Shot.

По сообщению Telegram-канала Mash, сгорели уже 4 дома.

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В Сети появились фотографии с места происшествия.

Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м, сообщил ТАСС со ссылкой на Центральный региональный центр МЧС. "Горят 3 жилых дома и 1 строение", - уточнил собеседник агентства.

По данным ведомства, из-за прорыва нефтепровода "Куйбышев - Тихорецк" произошел разлив нефтепродуктов объемом до 2 тыс. куб. метров. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения, прокачка нефти по нефтепроводу остановлена. 

Фоторепортаж
Первые фото с места сильного пожара под Саратовом
Светлана БОГДАНОВА
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