Названа причина пропажи судна с россиянами в Японском море

Появились новые подробности происшествия с российскими моряками

Рыболовецкий траулер мог потерпеть крушение из-за сильного шторма. Такое предположение высказал источник в международных службах морского поиска и спасения.

"Судно оказалось в метеоусловиях, к которым не было приспособлено, речь о шторме 4-5 баллов и порывистом ветре до 24 м/сек. Волна накрыла судно, а из-за сильного ветра оно не смогло устоять на поверхности воды и перевернулось", - приводит "Интерфакс" его слова.

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Вероятно, корабль просто развалился на части. На судне успел сработать аварийный радиобуй "Коспас", который затем был найден отдельно.

Источник уточнил, что у экипажа практически не осталось времени на то, чтобы воспользоваться спасательным плотом, поэтому моряки не имеют шансов на спасение.

"В районе предположительно места крушения судна сильный шторм 4-5 баллов и ветер до 24 м/сек. Это не позволяет спасательным судам подойти близко к району крушения с одной стороны, с другой - такие метеоусловия не оставляют шансов на спасение даже на плоту, потому как волны достигают нескольких метров, вода в море ледяная", - сказал собеседник агентства.



Траулер "Восток" подал сигнал бедствия 25 января рано утром у южного побережья Приморья. На борту судна находился 21 человек. Пока поисковики нашли лишь несколько спасательных жилетов, бытовой мусор с корабля и радиомаяк.

