Корабль попал в холодный плен в Охотском море

Российское пассажирское судно "Игорь Фархутдинов" со 127 пассажирами на борту у берегов Японии натолкнулось на ледовые поля толщиной до полутора метров.

По оценкам экспертов, плотность льда достигает 10 баллов по десятибалльной шкале. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области по поручению губернатора Олега Кожемяко взяло под контроль развитие ситуации, сообщает сайт губернатора и правительства Сахалина.

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Корабль вышел из порта Малокурильский на острове Шикотан в сахалинский порт Корсакова 5 февраля. При выходе из Кунаширского судно попало в плотные льды.

Спутниковые карты показывают, что теплоход может пробиться сквозь льды к чистой воде – расстояние до них достаточно маленькое,рассказал генеральный директор морской компании "Сахалин – Курилы" Сергей Кондрашин.

Он добавил, что жизни и безопасности пассажиров ничто не угрожает – корабль ведет опытный капитан, а само судно обладает ледовым классом. Ледовая обстановка, по мнению Кондрашина, может улучшиться уже 8 февраля.

"Мы находимся в контакте с экипажем судна. Пассажиры обеспечены всем необходимым, принято решение кормить их бесплатно. На борту достаточно запасов пищи и воды. А топлива хватит как минимум на неделю", – подчеркнул глава морской компании.

По словам Кондрашина, такие происшествия происходят в регионе периодически. Экипажи кораблей всегда преодолевали выпавшие на их долю трудности.

Министр транспорта Сахалина Сергей Садовников рассказал, что если ледовая обстановка осложнится, на помощь судну может прийти ледокол из Владивостока.