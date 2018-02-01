У берегов Крыма потерпел крушение сухогруз
Керченская транспортная прокуратура проверяет ЧП с сухогрузом, получившим пробоину в Черном море под Феодосией.
"Информация о происшествии зарегистрирована в книге учета сообщений о происшествиях керченского линейного отдела полиции Крымского линейного управления МВД России на транспорте", - приводит "Крыминформ" сообщение пресс-службы Южной транспортной прокуратуры.
На расстоянии 16 миль от берега в районе мыса Чауда сухогруз "Берг", следовавший из Азовского моря в Турцию, получил повреждение борта и обратился за помощью в порт Феодосии. Судно принадлежит Турции, находившийся на борту экипаж состоит из восьми украинцев и четырех азербайджанцев.
"Экипаж в медицинской помощи не нуждался. В 2:54 буксир причалил в порт Феодосии. Выяснением и оформлением данных о судне и членах экипажа занимается пограничная служба", - рассказал РИА "Новости" помощник начальника крымского главка МЧС РФ Владимир Иванов.
Поврежденное судно было отбуксировано в порт Феодосии.
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