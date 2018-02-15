Стрельба в американской школе стала одной из самых смертоносных

Число массовых расстрелов значительно увеличилось за последние несколько лет

Трагедия в школе городка Паркленда, что в 60 км к северу от Майами, вошла в список наиболее трагичных происшествий в истории США. В результате стрельбы погибли 17 человек, пострадали 14, из них несколько находятся в критическом состоянии.

Это нападение стало вторым по количеству жертв массовым убийством в школе в новейшей истории США. В 2012 г. в школе "Сэнди-Хук" погибли 26 человек, напоминает РИА ФАН. Также с начала года это уже, по одним данным, четвертая, по другим – шестая стрельба в американских школах.

Издание CBS Miami отмечает, что число массовых расстрелов за последние годы растет. С 1949 г. зарегистрировано 30 случаев с большим количеством убитых, при этом 19 из них – за 10 лет.

Начиная с осени 2017 г. произошло уже три стрельбы. В октябре в Лас-Вегасе на музыкальном фестивале было убито 58 человек и ранены более 500. Спустя месяц в церкви в Техасе стрелок открыл огонь по прихожанам, скончались 26 человек.

Опасная ситуация в Соединенных Штатах возрастает, и полиция должна на это реагировать.

Президент Дональд Трамп принес соболезнования семьям погибших и отметил, что дети должны чувствовать себя безопасно в школе.

В среду, 14 февраля, бывший ученик, которого отчислили из школы, ворвался в учреждение и стал стрелять по людям. Очевидцы рассказали, что за 10 минут до окончания занятий включилась пожарная сигнализация, потом послышались выстрелы.



Преступник был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15 с большим боезапасом. Полицейские ранили его и взяли под стражу.

В этой школе учатся почти 3 тысячи детей в возрасте от 14 до 18 лет. Учебное заведение до конца недели закроют.

На всех госучреждениях штата до 19 февраля приспустят флаги в память о жертвах трагедии.