Стрелок из школы в США готовился убивать

Иначе для чего бы Николас Круз запасался оружием - у него был настоящий арсенал

Подписчики Instagram нашли аккаунт, который, возможно, принадлежал подозреваемому в стрельбе в школе во Флориде. Сейчас эта страница удалена.

Бывший ученик школы разместил снимки с полуавтоматической винтовкой A-15 в сборе и без так называемого обвеса. Как видно по другим фото, было у Круза и другое оружие.

Также в соцсети выложены кадры с приобретенными патронами и мишень, на которой он тренировался.

Когда преступник ворвался в школу, у него в руках, по словам шерифа округа Бровард Скотта Исраэля, была полуавтоматическая винтовка. Также он принес с собой дымовые гранаты и противогаз.

Как рассказал в эфире телеканала MSNBC сенатор Билл Нельсон, Николас Круз включил пожарную сигнализацию, чтобы ученики вышли из классов в коридор и собрались в одном месте. При этом сам надел противогаз.

"Он включил сигнал пожарной тревоги, чтобы дети вышли в коридор и у него была возможность расстреливать людей в толпе", – отметил сенатор.

В школу в городке Паркленд в 60 км к северу от Майами ворвался молодой человек и устроил стрельбу. По данным шерифа округа Бровард Скотта Исраэля, погибли 17 человек, а 16, как сообщили врачи, пострадали. При этом некоторые из раненых находятся в критическом состоянии. Уже установлены личности 12 убитых.

Подозреваемый в стрельбе – бывший ученик этой школы 19-летний Николас Круз – задержан. Для атаки молодой человек применил американскую полуавтоматическую винтовку AR-15, передает телеканал "360".

Происшествие назвали одним из самых смертоносных в истории США.