Погибшая в детсаду девочка жаловалась на воспитателей

По словам отца ребенка, дочка жаловалась, что воспитатели "кричат на детей"

Семья Рзаевых переехала в Москву два года назад, у них трое детей. Старшая дочь ходит в школу, а шестилетний сын и трехлетняя младшая девочка – в детский сад "Белоснежка" в поселении Московский.

Отец семейства рассказал телеканалу "360 Подмосковье", что девочке не нравились воспитатели, потому что они кричали на других детей, но сотрудники детсада отрицали, что такие случаи были. Ниязи Рзаев признался также, что дочь могла немного покапризничать.

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В пятницу он был на работе, когда ему позвонили из детского сада: "Позвонили, сказали, что нам срочно надо приехать. Я спросил: "Что-то серьезное? Сказали, что вот такой случай, и вам надо приезжать". Приехали, смотрю, лежит без сознания. Сказали, что ребенок на улице играл и вдруг упал и сознание потерял".

По словам отца, месяц назад члены семьи сдавали все анализы, и девочка была здорова.

Утром 16 февраля в детском саду №2120 поселения Московский после прогулки младшей группы воспитательница и нянечка не досчитались одного ребенка. Девочку лежавшей на снегу во дворе. Прибывшие по вызову медики констатировали ее смерть.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" и "Халатность". Всех сотрудников "Белоснежки" направили на допрос.