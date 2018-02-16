В гибели воспитанницы детсада нашли странности

Причиной смерти могло стать вовсе не переохлаждение

Вопиющий случай в детском саду поселения Московский, где во время прогулки якобы замерзла насмерть трехлетняя девочка, обрастает новыми подробностями. Более детальное изучение обстоятельств произошедшего показало, что выводы о причинах смерти ребенка пока преждевременны.

Одна из воспитательниц нашла девочку в сугробе, спешно вытащила ее и с ней на руках побежала в медпункт. Там в течение некоторого времени пострадавшую пытались спасти собственными силами, делая искусственное дыхание. Поняв свое бессилие, они вызвали скорую.

По теме В детсаду Москвы насмерть замерзла девочка

Приехавшие на вызов медики впоследствии рассказали следователям, что застали ребенка полностью одетым в теплую одежду, однако тело уже было холодным. Зрачки на свет не отреагировали, и врачам ничего не оставалось кроме как констатировать смерть.

Как отмечает "МК", никаких травм или повреждений на теле не было. Хроническими болезнями, со слов врача, погибшая не страдала. Тем не менее, у специалистов есть подозрения, что какой-то скрытый недуг в ее организме был. По словам ее отца, у дочки проблем со здоровьем не было, зато за несколько дней до роковой прогулки на ее теле родители заметили синяки. Сама девочка объяснила их тем, что упала с горки. При этом, со слов отца, она рвалась из детсада домой.

Косвенной причиной гибели девочки могла стать переполненность группы, в которой она пребывала, передает "М24". Родители уверены, что из-за большого количества детей воспитатель мог попросту не уследить за тем, что кто-нибудь отстал от всех во время прогулки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".