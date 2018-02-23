Любовницу Захарченко оставили без миллионов

Суд арестовал личный счет гражданской жены полковника-миллиардера и принадлежащее ей нежилое помещение

Суд в Москве по ходатайству следствия арестовал личный денежный счет Марины Семыниной – гражданской жены бывшего замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко. На ее счету в банке ВТБ находилось более 20 миллионов рублей.

Решением суда был также наложен арест на нежилое помещение площадью около 2,5 тысяч кв. метров, которое Семынина сдавала магазину сети "Пятерочка", рассказал ТАСС источник, близкий к следствию.

В жизни Захарченко было несколько женщин, и всем им он обеспечил поистине царское существование: покупал квартиры в престижных домах, элитные иномарки, роскошные украшения.

Известно, что Семыниной, которая родила ему дочь, Захарченко подарил две квартиры, которые оцениваются в 30 и 150 миллионов рублей, а также автомобили Porsche Cayenne и Mercedes CLS.

Уже находясь за решеткой, щедрый бывший полковник умудрился сделать дочери очередной подарок – чистокровного скакуна по кличке Олигарх за 650 тысяч рублей и путевку на Мадагаскар на Новый год.

Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был арестован по подозрению в коррупции в сентябре 2016 года.

В настоящее время он обвиняется в получении четырех взяток, злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.

В ходе обысков у Захарченко нашли более 8 миллиардов рублей наличными в различной валюте. 1 декабря 2017 года Никулинский суд Москвы принял решение изъять в пользу государства имущество и денежные средства полковника и его семьи.