Раскрыты подробности "кокаинового дела"

В "кокаиновом деле" появился новый арестант
Тверской суд Москвы заочно арестовал еще одного фигуранта дела о попытке контрабанды наркотиков из Аргентины, сообщила "Интерфаксу" в понедельник исполняющая обязанности пресс-секретаря суда Светлана Максимова. Им стал Андрей Ковальчук, который до сих пор скрывается заграницей и объявлен в международный розыск. Как заявляет ФСБ, сейчас подозреваемый скрывается в Германии.
Ковальчук являлся техническим сотрудником российского посольства в Аргентине. Мужчине предъявили обвинение по статьям "Покушение на контрабанду наркотических средств" и "Попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере". Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
"Кокаиновое дело" длится уже полтора года. Российским и аргентинским спецслужбам удалось совместными усилиями предотвратить отправку в Москву из Буэнос-Айреса почти 400 килограммов наркотического вещества.
"Один из бывших, на тот момент уже не работающих сотрудников технического персонала нашего посольства в Буэнос-Айресе оставил в одном из подвальных помещений школы при посольстве некий груз, который, как он предполагал, можно будет в дальнейшем переправить в Россию", – заявил замглава российского МИДА Сергей Рябков.
Напомним, ранее были арестованы еще трое причастных – Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов. Им было предъявлены обвинения в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков. Арестованным грозят долгие сроки заключения.
21 февраля был задержан ещё один подозреваемый в причастности к организации поставок в Россию кокаина -Иван Близнюк. Благодаря знанию русского языка Близнюк контактировал с МВД России по линии международного сотрудничества, учился и работал в Москве и Санкт-Петербурге.
Отметим, что бортовой номер самолета из операции по пресечению канала поставок наркотиков из Аргентины в Россию совпадает с номером Ил-96, который принадлежит летному отряду "Россия", предназначенному для перевозки российских первых лиц, пишет РБК.
Мосгорсуд, оставивший под арестом трех подозреваемых,
заявил, что не все участники еще установлены и возможно будут новые задержания
по данному громкому делу. Срок следствия по "кокаиновому делу" продлен до 15
апреля.
Евросоюз притормозил санкции
Как быть с ограничительными мерами против России, в ЕС пока не решили
Раскрыты подробности "кокаинового дела"
Преступника объявили в международный розыск. В преступной связи могут быть замешаны новые граждане
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы усилили слежку за людьми
- Балтийский НЛО утаил секрет
- Раскрыта тайна "черепа пришельцев" у людей
Сирия
- Израиль ударил по Сирии и потерял истребитель
- США нашли оправдание удару коалиции в Сирии
- В Сирии рухнул построенный российскими военными мост
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина