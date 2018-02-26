Раскрыты подробности "кокаинового дела"

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В "кокаиновом деле" появился новый арестант

Фото: GLOBAL LOOK press/Axel Heimken
Преступника объявили в международный розыск. В преступной связи могут быть замешаны новые граждане

Тверской суд Москвы заочно арестовал еще одного фигуранта дела о попытке контрабанды наркотиков из Аргентины, сообщила "Интерфаксу" в понедельник исполняющая обязанности пресс-секретаря суда Светлана Максимова. Им стал Андрей Ковальчук, который до сих пор скрывается заграницей и объявлен в международный розыск. Как заявляет ФСБ, сейчас подозреваемый скрывается в Германии.

Ковальчук являлся техническим сотрудником российского посольства в Аргентине. Мужчине предъявили обвинение по статьям "Покушение на контрабанду наркотических средств" и "Попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере". Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.  

"Кокаиновое дело" длится уже полтора года. Российским и аргентинским спецслужбам удалось совместными усилиями предотвратить отправку в Москву из Буэнос-Айреса почти 400 килограммов наркотического вещества.

"Один из бывших, на тот момент уже не работающих сотрудников технического персонала нашего посольства в Буэнос-Айресе оставил в одном из подвальных помещений школы при посольстве некий груз, который, как он предполагал, можно будет в дальнейшем переправить в Россию", – заявил замглава российского МИДА Сергей Рябков.

Напомним, ранее были арестованы еще трое причастных – Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов. Им было предъявлены обвинения в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков. Арестованным грозят долгие сроки заключения.

21 февраля был задержан ещё один подозреваемый в причастности к организации поставок в Россию кокаина -Иван Близнюк. Благодаря знанию русского языка Близнюк контактировал с МВД России по линии международного сотрудничества, учился и работал в Москве и Санкт-Петербурге.

Отметим, что бортовой номер самолета из операции по пресечению канала поставок наркотиков из Аргентины в Россию совпадает с номером Ил-96, который принадлежит летному отряду "Россия", предназначенному для перевозки российских первых лиц, пишет РБК.

Мосгорсуд, оставивший под арестом трех подозреваемых, заявил, что не все участники еще установлены и возможно будут новые задержания по данному громкому делу. Срок следствия по "кокаиновому делу" продлен до 15 апреля.

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
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