Стрелок устроил пальбу прямо в жилом доме

Инцидент произошел в подъезде одного из домов, сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, несколько человек ранены", – сообщил источник ТАСС.

О задержании стрелка информация не поступала.

По информации Life Shot, мужчина по имени Александр П. сначала расправился с женой, а потом октрыл огонь по полицейским. По предварительной информации один из них погиб.

По предварительным данным, причиной поступка мужчины стала измена супруги.

В то же время Mash сообщает, речь идет о бывших супругах. Ссора между парой возникла после того, как женщина отказалась впускать подвыпившего экс-мужа, который по непонятным причинам решил к ней зайти. Не попав внутрь, он стал стрелять в дверь квартиры из ружья.

На место вскоре приехал участковый, которого стрелок ранил выстрелом в ногу. На подмогу был направлен спецназ. Когда бойцы приблизились к Александру, он внезапно открыл огонь, убив одного из из них на месте. Источники издания "Реальное время" подтвердили гибель бойца.