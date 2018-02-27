Страшные подробности стрельбы в Казани

Убивший двух человек преступник был не один

Бойня произошла на ул.Авангардной в доме номер 10. На первом этаже там находится отдел полиции. Стрелка удалось задержать, его напарника застрелили в ходе спецоперации, сообщили в Следственном комитете.

"В ходе перестрелки убит предполагаемый подельник, в результате спецоперации задержан предполагаемый преступник", – цитирует РИА "Новости" представителя ведомства.



Ранее сообщалось, что Александр П. забаррикадировался в квартире жены. Сдаваться он не собирался. Полиция оцепила место. Ввела план-перехват.



По данным паблика Mash, преступник был не один, а с напарником.

В Сети появились первые фото и видео с места трагедии.

Другие источники говорили, что виновник бойни застрелился, не желая сдаваться полиции. А его сообщник забаррикадировался в квартире.