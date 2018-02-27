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Страшные подробности стрельбы в Казани

Фото: vk.com/kazancatru Фото: vk.com/kazancatru
Фото: vk.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Убивший двух человек преступник был не один

Бойня произошла на ул.Авангардной в доме номер 10. На первом этаже там находится отдел полиции. Стрелка удалось задержать, его напарника застрелили в ходе спецоперации, сообщили в Следственном комитете. 

"В ходе перестрелки убит предполагаемый подельник, в результате спецоперации задержан предполагаемый преступник", – цитирует РИА "Новости" представителя ведомства. 

Фото: vk.com

Ранее сообщалось, что Александр П. забаррикадировался в квартире жены. Сдаваться он не собирался. Полиция оцепила место. Ввела план-перехват. 

По данным паблика Mash, преступник был не один, а с напарником. 

Фото: vk.com/kazancatru

В Сети появились первые фото и видео с места трагедии. 

Другие источники говорили, что виновник бойни застрелился, не желая сдаваться полиции. А его сообщник забаррикадировался в квартире.

Ольга ЧИСТЯКОВА
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