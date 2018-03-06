Ан-26 еще до падения вел себя нештатно

Перед тем как рухнуть, российский самолет летел "боком"

Очевидцы падения Ан-26 рассказали новые подробности случившегося. Перед тем как рухнуть, самолет с россиянами на борту начал вести себя "странно".

Якобы он очень сильно накренился и летел "как бы боком", передает Telegram-канал War Gonzo. Также сообщается, что в это время погодные условия были не самыми благоприятными – дул сильный ветер.

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Российский самолет Ан-26 разбился на базе "Хмеймим". Не долетев 500 м, он столкнулся с землей. На борту грузового лайнера находилось 32 человека – 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли.

Военная прокуратура РФ начала проверку по факту ЧП, пишет "Интерфакс".

"По факту крушения самолета Ан-26 на российской военной базе в Сирии военной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", – заявил представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что за штурвалом транспортника находился майор Смирнов.