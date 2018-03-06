Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Ан-26 еще до падения вел себя нештатно

Фото: wikipedia.org
продолжениеПоследние переговоры экипажа Ан-26 с диспетчером
Перед тем как рухнуть, российский самолет летел "боком"

Очевидцы падения Ан-26 рассказали новые подробности случившегося. Перед тем как рухнуть, самолет с россиянами на борту начал вести себя "странно".

Якобы он очень сильно накренился и летел "как бы боком", передает Telegram-канал War Gonzo. Также сообщается, что в это время погодные условия были не самыми благоприятными – дул сильный ветер. 

По теме

Российский самолет Ан-26 разбился на базе "Хмеймим". Не долетев 500 м, он столкнулся с землей. На борту грузового лайнера находилось 32 человека – 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли. 

Военная прокуратура РФ начала проверку по факту ЧП, пишет "Интерфакс". 

"По факту крушения самолета Ан-26 на российской военной базе в Сирии военной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", – заявил представитель ведомства. 

Ранее сообщалось, что за штурвалом транспортника находился майор Смирнов. 

Ольга ЧИСТЯКОВА
новости партнеров
Загрузка...

КНДР затеяла объединение с Южной Кореей

После десяти лет молчания две соседних страны возобновили диалог

Маньяк в погонах умрет в тюрьме

Новосибирскому убийце вынесли суровый вердикт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей