Последние переговоры экипажа Ан-26 с диспетчером

Специалисты изучают диалог экипажа рухнувшего в Сирии Ан-26 с диспетчером

По предварительной информации, пилоты не сообщали о неполадках с самолетом или попаданиях. Об этом пишет Telegram-канал Daily Storm.

По данным Telegram-канала WarGonzo, на месте авиакатастрофы специалисты обнаружили черный ящик. Его уже доставили на базу в Хмеймим.

Ранее сообщалось, что тела погибших при крушении лайнера доставлены в морг. По словам специалистов, опознать сразу удастся лишь 16 из них. Процедура опознания остальных будет значительно сложнее – найдены лишь фрагменты тел.

Тем временем WarGonzo приводит свидетельства очевидцев об авиакатастрофе. По их словам, транспортный самолет рухнул рядом с трассой Дамаск – Латакия. О катастрофе сообщили местные жители. На место происшествия прибыли пожарные из части города Джабли, который находится в 2 км базы "Хмеймим". Они тушили обломки самолета.

Ранее в Сети появились фотографии якобы с места крушения российского самолета. Однако снимки оказались фейковыми, сообщает WarGonzo.

Российский транспортный Ан-26 потерпел крушение на базе "Хмеймим" в Сирии. Он не долетел буквально 500 метров. По предварительным данным, на борту самолета было 32 человека, в том числе женщины и гражданские лица. В авиакатастрофе никто не выжил.