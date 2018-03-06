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Пилот упавшего Ан-26 перед смертью совершил подвиг

Фото: wikipedia.org
продолжениеОпубликованы новые данные о катастрофе Ан-26 в Сирии
Местные жители рассказали о его действиях за секунды до крушения самолета

По словам свидетелей трагедии, пилот во время падения воздушного судна увел его от одного из населенных пунктов. Он успел направить лайнер в сторону цитрусовых плантаций, что помогло избежать жертв среди населения, пишет Telegram-канал WarGonzo. Очевидцы называют пилота героем.

По данным пресс-службы следственного комитета по факту крушения Ан-26 возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним. Специальная оперативно-следственная группа займется расследованием катастрофы. Отмечается, что самолет выполнял плановый полет на территории Сирии.В настоящий момент следственный комитет устанавливает подробности произошедшего.


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