Пилот упавшего Ан-26 перед смертью совершил подвиг

Местные жители рассказали о его действиях за секунды до крушения самолета

По словам свидетелей трагедии, пилот во время падения воздушного судна увел его от одного из населенных пунктов. Он успел направить лайнер в сторону цитрусовых плантаций, что помогло избежать жертв среди населения, пишет Telegram-канал WarGonzo. Очевидцы называют пилота героем.

По данным пресс-службы следственного комитета по факту крушения Ан-26 возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним. Специальная оперативно-следственная группа займется расследованием катастрофы. Отмечается, что самолет выполнял плановый полет на территории Сирии.В настоящий момент следственный комитет устанавливает подробности произошедшего.



