Опубликованы новые данные о катастрофе Ан-26 в Сирии

На борту находились 39 человек, среди них также могли быть бойцы "ЧВК Вагнера"

В самолете Ан-26, потерпевшем крушение на базе "Хмеймим", летели 33 пассажира и 6 членов экипажа. Свежие данные предоставила пресс-служба Министерства обороны.

"По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находилось 33 пассажира и 6 членов экипажа. Все они военнослужащие вооруженных сил России", – приводит РИА "Новости" выдержки из сообщения военного ведомства.

Ранее было известно о 32 погибших россиянах.

По данным Telegram-канала WarGonzo, на борту могли находиться бойцы добровольного отряда "Вагнер". При этом Telegram-канал SHOT со ссылкой на российское военное ведомство заявил, что все погибшие являются российскими военнослужащими и представителей частных подразделений там не было.

Отметим, что никто из официальных лиц информацию так и не подтвердил.