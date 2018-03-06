Опубликованы новые данные о катастрофе Ан-26 в Сирии
В самолете Ан-26, потерпевшем крушение на базе "Хмеймим", летели 33 пассажира и 6 членов экипажа. Свежие данные предоставила пресс-служба Министерства обороны.
"По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находилось 33 пассажира и 6 членов экипажа. Все они военнослужащие вооруженных сил России", – приводит РИА "Новости" выдержки из сообщения военного ведомства.
Ранее было известно о 32 погибших россиянах.
По данным Telegram-канала WarGonzo, на борту могли находиться бойцы добровольного отряда "Вагнер". При этом Telegram-канал SHOT со ссылкой на российское военное ведомство заявил, что все погибшие являются российскими военнослужащими и представителей частных подразделений там не было.
Отметим, что никто из официальных лиц информацию так и не подтвердил.
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