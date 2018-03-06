В Сети появился список погибших в крушении Ан-26 в Сирии

СМИ опубликовали предварительный список погибших при крушении самолета

Авиакатастрофа с российским Ан-26 продолжает обрастать новыми подробностями. Сразу в нескольких изданиях появились списки погибших военных.

При этом официальных данных от Минобороны пока не поступило.

Все СМИ ссылаются на опубликованное ВКонтакте сообщение. В нем поименно перечислены 26 человек, и это при том, что официально известно о смерти 39. Там же отмечается, что двое погибших были из Челябинска, а один, якобы, из Магнитогорска. Кроме того, все были не старше 27 лет.



