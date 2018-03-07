Вертолет задел лопастями скалы

В катастрофе Ми-8, который рухнул недалеко от Хилдехаройского поселения в Чечне, нашли возможных виновных. Ими стали пилоты, но точные причины случившегося еще предстоит выяснить.

Вертолет выполнял плановый полет, однако при заходе на посадочную площадку он мог задеть лопастями скалы, так как территория находится в горной местности, сообщает телеграм-канал Следком.

Следователи республики возбудили уголовное дело по факту крушения Ми-8. Оперативники продолжают устанавливать точные причины и обстоятельства, при которых произошла авария.



На борту вертолета находилось девять человек, однако данные о погибших и пострадавших разнятся. В Минздраве Чечни заявили, что катастрофа унесла жизни трех человек. Собеседник агентства ТАСС утверждает, что жертв в два раза больше.

"Вертолет разбился в Хилдехаройском сельском поселении. Шесть человек погибли", – сказал он.

По последним данным, состояние одного выжившего в авиакатастрофе медики оценивают как средней степени тяжести. Пострадавшего планируют транспортировать в Москву на лечение.

На месте крушения Ми-8 работает следственно-оперативная группа.

