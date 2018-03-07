Причиной крушения Ми-8 могла стать ошибка пилотов
В катастрофе Ми-8, который рухнул недалеко от Хилдехаройского поселения в Чечне, нашли возможных виновных. Ими стали пилоты, но точные причины случившегося еще предстоит выяснить.
Вертолет выполнял плановый полет, однако при заходе на посадочную площадку он мог задеть лопастями скалы, так как территория находится в горной местности, сообщает телеграм-канал Следком.
Следователи республики возбудили уголовное дело по факту крушения Ми-8. Оперативники продолжают устанавливать точные причины и обстоятельства, при которых произошла авария.
На борту вертолета находилось девять человек, однако данные о погибших и пострадавших разнятся. В Минздраве Чечни заявили, что катастрофа унесла жизни трех человек. Собеседник агентства ТАСС утверждает, что жертв в два раза больше.
"Вертолет разбился в Хилдехаройском сельском поселении. Шесть человек погибли", – сказал он.
По последним данным, состояние одного выжившего в авиакатастрофе медики оценивают как средней степени тяжести. Пострадавшего планируют транспортировать в Москву на лечение.
На месте крушения Ми-8 работает следственно-оперативная
группа.
Власти Крыма требуют убрать Собчак
Вице-спикер крымского парламента прокомментировал желание кандидата в президенты России посетить полуостров с разрешения Киева
США угрожают энергобезопасности России
Вашингтон продолжает давить на иностранные компании, сотрудничающие с Москвой
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- В США скрывают корабль инопланетян
- В новостной эфир США ворвались инопланетяне
- Общение с пришельцами погубит человечество
Сирия
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- Сирию оставят без интернета
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина