В смерти подельника Березовского нашли роковое совпадение

Известны новые подробности ухода из жизни Николая Глушкова

На шее партнера и ближайшего соратника беглого олигарха Бориса Березовского нашли признаки удушения. Правда, пока не известно, сам ли 69-летний бизнесмен ушел на тот свет или ему помогли. Это предстоит выяснить следствию.

О том, что найденного сегодня, 13 марта, мертвым Глушкова постигла участь Березовского, рассказали “Коммерсанту” знакомые 69-летнего подельника олигарха. Его тело обнаружила дочь Наталья в лондонской квартире предпринимателя, который с 2010 г. жил в Соединенном Королевстве.

Напомним, первым о кончине Глушкова объявил владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев. По сведениям "Говорит Москва", информацией о причине смерти он не владеет. Однако известно, что бизнесмен не скрывал своей нетрадиционной сексуальной ориентации и, как предполагает радиостанция, вполне мог умереть от вызванных СПИДом осложнений.

Обстоятельства смерти Глушкова и Березовского поразительно схожи. Напомним, олигарх был найден повешенным 23 марта 2013 г. в своем доме в пригороде Лондона. Как пишет "РИА Новости", ссылаясь на свой источник из окружения Глушкова, соратник Березовского был должен российской казне в общей сложности почти 10 млрд рублей. К слову, в прошлом году в России ему присудили 8 лет тюрьмы за хищение в сговоре с Березовским $123 млн у "Аэрофлота".

Учитывая связи погибшего, расследование инцидента взял на себя контртеррористический отдел полиции. "Полиция была вызвана службой скорой помощи Лондона в понедельник в 22:46 (01:46 вторника мск) в рамках реагирования на сообщения о том, что мужчина был найден мертвым в доме по адресу: Кларенс авеню, Нью-Майден. Хотя мы полагаем, что нам известна личность умершего, должна пройти процедура формального опознания", – рассказали "ТАСС" в Скотленд-Ярде, обмолвившись, что следствие проводит параллель между кончиной Глушкова и отравлением экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.