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В Москве поймали неудавшегося миллионера

Фото: GLOBAL LOOK press/Michal Fludra
Задержан кассир, который унес из пункта обмена валют огромную сумму

Как оказалось, операционист решил погреть руки. Да не один, а с подельником. Только недолго они побегали – столичные полицейские изловили предприимчивых товарищей. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанных – 46-летнего и 43-летнего жителей Москвы – поместили под стражу, добавила она.

А началось все с того, что в отделение полиции обратился потерпевший. Он сообщил, что хотел обменять $1 млн на рубли. А кассир обменника, куда он пришел, получив сумку с деньгами, закрыл окно, якобы для подсчета купюр, и сбежал через запасной выход.

У подельников, укравших деньги, не было никаких разрешительных документов и лицензии на осуществление банковской деятельности – они просто арендовали помещение, где когда-то находился пункт обмена валют. А их соучастники посоветовали потерпевшему обратиться именно к ним, объяснив, что там наиболее выгодный курс.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Алла НИКИТИНА
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