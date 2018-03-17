Раскрыты детали смерти Глушкова в Лондоне

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Британское издание Independent пишет со ссылкой на собственные источники, что следствие придерживается версии об убийстве бизнесмена Николая Глушкова, который 13 марта был найден мертвым в Лондоне.
Следователи полагают, что бывший соратник Бориса Березовского был задушен при помощи собачьего поводка.
Глушков умер в ночь на 13 марта в лондонском районе Кингстон. "Умер. Как Борис Березовский", – сообщил РИА Новости его знакомый, не став уточнять свои слова.
Березовского нашли повешенным в ванной его особняка в Аскоте 23 марта 2013 года. Следствие пришло к выводу, что это было самоубийство.
Смерть Глушкова Скотланд-Ярд официально рассматривает как убийство. Сообщалось, что полиция не обнаружила связи между этим делом и отравлением в Солсбери российского перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Соратник Березовского Николай Глушков, в 1990-е годы бывший топ-менеджером "Аэрофлота", в России признан виновным в хищении у компании свыше 122 млн рублей и заочно приговорен к восьми годам тюрьмы.В 2010 году он получил политическое убежище в Великобритании.
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