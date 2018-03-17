Раскрыты детали смерти Глушкова в Лондоне

В деле фигурирует собачий поводок, которым могли задушить бизнесмена

Британское издание Independent пишет со ссылкой на собственные источники, что следствие придерживается версии об убийстве бизнесмена Николая Глушкова, который 13 марта был найден мертвым в Лондоне.

Следователи полагают, что бывший соратник Бориса Березовского был задушен при помощи собачьего поводка.

Глушков умер в ночь на 13 марта в лондонском районе Кингстон. "Умер. Как Борис Березовский", – сообщил РИА Новости его знакомый, не став уточнять свои слова.

Березовского нашли повешенным в ванной его особняка в Аскоте 23 марта 2013 года. Следствие пришло к выводу, что это было самоубийство.

Смерть Глушкова Скотланд-Ярд официально рассматривает как убийство. Сообщалось, что полиция не обнаружила связи между этим делом и отравлением в Солсбери российского перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Соратник Березовского Николай Глушков, в 1990-е годы бывший топ-менеджером "Аэрофлота", в России признан виновным в хищении у компании свыше 122 млн рублей и заочно приговорен к восьми годам тюрьмы.

В 2010 году он получил политическое убежище в Великобритании.