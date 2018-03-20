Сбежавшую от маньяка русскую модель арестовали

Преступник подал встречный иск

Российскую модель Катю, которая выпрыгнула из окна отеля в Дубае, чтобы спастись от насильника, арестовали.

Нападавший подал на девушку встречный иск, после которого ее заключили под стражу прямо на больничной койке, несмотря на серьезную травму позвоночника, передает газета The Sun.

"Она не может ходить и вообще двигаться, но врачи дают хорошие прогнозы, потому что ее спинной мозг не поврежден", – сказала подруга пострадавшей.

Стали известны подробности инцидента. Преступник подсел к Кате во время ее поездки в Дубай. Он предложил ей план развития карьеры и пригласил к себе, чтобы обсудить варианты. В номере отеля они выпили пару бокалов вина, после чего он стал приставать к модели и достал нож. Девушка сумела выхватить его и попыталась выбежать из комнаты, однако насильник повалил ее на пол. Катя слегка ранила его ножом и добежала до балкона откуда и спрыгнула, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Преступника арестовали в аэропорту, однако его адвокат подал встречный иск. Он утверждает, что Катя сама накинулась с ножом и случайно выпала из окна.

Модели сделали две операции на позвоночнике. За домогательства иностранцу грозит до 15 лет тюрьмы.