Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Сбежавшую от маньяка русскую модель арестовали

Фото: instagram.com/black_jack_lady
Преступник подал встречный иск

Российскую модель Катю, которая выпрыгнула из окна отеля в Дубае, чтобы спастись от насильника, арестовали.

Нападавший подал на девушку встречный иск, после которого ее заключили под стражу прямо на больничной койке, несмотря на серьезную травму позвоночника, передает газета The Sun.

"Она не может ходить и вообще двигаться, но врачи дают хорошие прогнозы, потому что ее спинной мозг не поврежден", – сказала подруга пострадавшей.

Стали известны подробности инцидента. Преступник подсел к Кате во время ее поездки в Дубай. Он предложил ей план развития карьеры и пригласил к себе, чтобы обсудить варианты. В номере отеля они выпили пару бокалов вина, после чего он стал приставать к модели и достал нож. Девушка сумела выхватить его и попыталась выбежать из комнаты, однако насильник повалил ее на пол. Катя слегка ранила его ножом и добежала до балкона откуда и спрыгнула, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Преступника арестовали в аэропорту, однако его адвокат подал встречный иск. Он утверждает, что Катя сама накинулась с ножом и случайно выпала из окна.

Модели сделали две операции на позвоночнике. За домогательства иностранцу грозит до 15 лет тюрьмы.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Америку ждет яростная месть природы

Соединенным Штатам в ближайшие годы грозит массовая гибель из-за надвигающихся катаклизмов

Британцы повлияли на выборы по всему миру

Журналисты разоблачили компанию, связанную с президентом США Дональдом Трампом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей