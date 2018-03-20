Подробности обрушения дома в Мурманске
В результате обрушения жилого дома в Мурманске погиб один человек. Он стоял рядом со зданием и в момент взрыва на него упала плита. Еще двое человек находятся под завалами.
"Деблокировано три человека. Под завалами остаются еще двое", – цитирует источника "Интерфакс".
Один из очевидцев рассказал о произошедшем, передает телеканал "360".
"За несколько секунд до взрыва зашел в подъезд соседнего дома. Хлопок был очень сильный, окна в соседних домах повылетали. Пятый этаж — там квартира полностью разлетелась", – сказал он.
Одного пострадавшего смогли вытащить при помощи автокрана. У него ожог верхних дыхательных путей и легких. Его доставили в больницу для оказания помощи. Второй выживший также госпитализирован. Состояние обоих оценивается как тяжелое, уточняет Telegram-канал 112.
Пострадавший, в квартире которого случился взрыв бытового газа, в социальной сети перед инцидентом отметил сегодняшний день как дату своей смерти. Однако он не пострадал.
Всего в результате происшествия пострадали 6 человек, передает газета "Вечерний Мурманск".
В аварийной службе заявили, что дом уже отключили от газоснабжения.
Пресс-секретарь прокуратуры Мурманской области Анжелика Черногубова сообщила, что ведомство начало проверку по инциденту.
Всех жильцов эвакуируют, пункт временного размещения развернули на базе общежития.
Telegram-канал 112 сообщает, что улица, на которой обрушилась часть дома, считается неблагополучной. Там расположено большое число коммуналок. При этом квартиры по стоимости самые дешевые в городе. Отмечается, что там живет много пьющих семей. Отмечается, что газовщики, проверявшие дом месяц назад, никаких нарушений не нашли.
Дом был построен в 1963 году. В 60 квартирах проживает более 180 человек.
СК России проводит проверку по факту случившегося для установления причин и обстоятельств страшного инцидента.
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