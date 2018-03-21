В Подмосковье сотни человек отравились газом

Волоколамские врачи бьют тревогу: среди пострадавших много детей

К ним с жалобами на отравление обратились 183 человека. Все они испытывают головокружение, слабость, тошноту, дезориентацию. Среди них немало детей.

"По состоянию на 13:00 в Волоколамскую ЦРБ обратились 50 детей из разных школ города", – сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Местные власти предположили, что виною всему – выброс газа в одной из низин на полигоне "Ядрово". То же самое сказал и представитель группы городских активистов. Лощину пытаются засыпать землей, пишет Telegram-канал Mash.

Ранее стало известно, что в приемном отделении горбольницы в Волоколамске выстроилась очередь. "Вонью накрыло весь город, дышать нечем", – пожаловались местные жители. По их словам, в городе c утра стоит особенно неприятный запах от полигона, и некоторые учителя, воспитатели посоветовали родителям забрать детей из школ и детсадов домой.

Отец одного из отравленных детей назвал намного большее число пострадавших, отмечает URA.RU. Занятия в школе не отменяли. Районная администрация района и региональное министерство образования контролируют ситуацию, заявила уполномоченный по правам ребенка по области Ксения Мишонова.

А в пресс-службе Минздрава Московской области заявили, что "специалисты не связывают обращения с полигоном "Ядрово". Почти 40 детей пострадали в результате распыления баллончика с газом в одной из школ, сообщил ранее источник.

По его словам, "23 ребенка были госпитализированы, еще 16 помощь оказана на месте", цитирует "Подмосковье сегодня". Детям поставили диагноз "отравление газом раздражающего действия". Баллончик пока не найден.

Школа №2, о которой идет речь, находится недалеко от полигона "Ядрово". Врачи, осматривающие учеников, связывают ЧП именно с ним.



Устанавливаются обстоятельства произошедшего.