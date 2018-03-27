Обильные осадки привели к наводнению в регионе

Стихия нанесла серьезный удар по Алтайскому краю. В 55 населенных пунктах региона подтоплено жилье, от воды пострадали 2 тыс. 431 приусадебный участок и более тысячи домовладений.

Из зоны стихийного бедствия эвакуированы 1 тысяча 29 человек, сообщается на сайте Сибирского регионального центра МЧС. Ведены ограничения движения на дорогах регионального значения, однако на федеральных трассах перерывов в движении автотранспортных средств нет.

По теме Сибирь уходит под воду

"Ситуация нестабильная, одни территории освобождаются от воды, другие попадают в зону подтопления. И прогноз пока неблагоприятный из-за осадков, которые сохранятся практически до конца марта", – рассказал начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор Игорь Лисин.

Самая тяжелая обстановка сложилась в Краснощековском районе – эксперты боятся, что из-за обильного паводка Новошипуновское водохранилище может перелиться через дамбу.

В подтопленных населенных пунктах круглосуточно работают аварийно-спасательные бригады МЧС. Специалисты откачивают воду, доставляют в пострадавшие районы продукты питания, оказывают людям адресную помощь. С наводнением сражаются почти 1,5 тысячи человек и 440 единиц техники.