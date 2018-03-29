В метро Москвы встали поезда

Движение полностью парализовано, на станциях давка

Сбой произошел на Люблинско-Дмитровской линии. В тоннеле сломался поезд.

"Увеличены интервалы движения поездов на центральном участке линии в северном направлении по техническим причинам", – сообщили ранее в пресс-службе столичной подземки.

На станции "Печатники" пассажиров просят покинуть станцию. А на улице их уже ждут таксисты, отмечает телеграм-канал Mash.

Позже стало известно, что движение поездов на "салатовой" ветке московского метро восстановлено. Поезда следуют по графику.

Вчера было нарушено движение на южном участке Калужско-Рижской линии. Поезда шли с увеличенными интервалами.