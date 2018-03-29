В метро Москвы встали поезда

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Сбой произошел на Люблинско-Дмитровской линии. В тоннеле сломался поезд.
"Увеличены интервалы движения поездов на центральном участке линии в северном направлении по техническим причинам", – сообщили ранее в пресс-службе столичной подземки.
На станции "Печатники" пассажиров просят покинуть станцию. А на улице их уже ждут таксисты, отмечает телеграм-канал Mash.
Позже стало известно, что движение поездов на "салатовой" ветке московского метро восстановлено. Поезда следуют по графику.
Вчера было нарушено движение на южном участке Калужско-Рижской линии. Поезда шли с увеличенными интервалами.
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