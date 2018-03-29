В Петербурге загорелся крупный торговый центр

Это случилось на Большой Конюшенной улице

Из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен повышенный номер сложности. Пламя вспыхнуло на втором этаже здания ТЦ. Первыми о происшествии сообщили в соцсетях очевидцы.

Была организована эвакуация посетителей и персонала ТЦ. На улицу, по данным "Фонанки.ру" вывели 60 человек.

Внутри здания работают спасатели. Уточняются подробности произошедшего, писали ранее "Невские новости".

Звонок о пожаре в доме 21А по Большой Конюшенной поступил на телефон "01" в 09:40, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу. Через семь минут пожар был ликвидирован.

В помещении обгорела обстановка на площади 20 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекалось пять единиц техники и 25 человек личного состава.