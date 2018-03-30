Во Владивостоке полыхает склад стройматериалов

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Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. К этому моменту его удалось локализовать. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, заявили в МЧС.
С огнем продолжают бороться 35 пожарных. Ситуация осложняется тем, что внутри склада находятся газовые баллоны. Большую часть уже вынесли из здания. Очевидцы сообщают о хлопках и взрывах.
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