Во Владивостоке полыхает склад стройматериалов

Здание загорелось на улице Выселковой

Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. К этому моменту его удалось локализовать. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, заявили в МЧС.

С огнем продолжают бороться 35 пожарных. Ситуация осложняется тем, что внутри склада находятся газовые баллоны. Большую часть уже вынесли из здания. Очевидцы сообщают о хлопках и взрывах.