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Медики рассказали о пострадавшем в ТЦ "Персей"

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Пожарный, которому не дал погибнуть коллега, находится в тяжелом состоянии

Сейчас он в больнице под наблюдением врачей. Когда 36-летний сотрудник МЧС потерял сознание, товарищ начал его вытаскивать и сам наглотался дыма.

В целом при тушении огня в московском торговом центре "Персей" пострадали пятеро пожарных. Они также надышались дыма. Ранее глава столичного управления МЧС России Илья Денисов подтверждал, что состояние всех спасателей оценивается как тяжелое.

Напомним, в результате происшествия один человек погиб, он умер в карете "скорой помощи". Его личность установлена. Погибший – 45-летний работник "Персея". Он перепутал эвакуационный выход и, попав в зону сильного задымления, задохнулся.

По последней информации, пожар возник на складе на последнем этаже ТЦ, где хранилась продукция Московской шерстопрядильной фабрики. Хотя буквально на прошлой неделе у сотрудников МЧС к торговому центру замечаний не было.

Очаг возгорания в здании на востоке столицы установили следователи, о чем сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"Следствием установлено, что на четырех этажах здания располагался детский торговый центр, а пятый и шестой этажи занимали склады ткацкой фабрики, где произошло возгорание", – заявили в ведомстве.

Оксана ПОДТУРКИНА
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