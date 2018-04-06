Мару Багдасарян догнали и оштрафовали

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Скандально известную девушку не останавливает пожизненное лишение водительских прав.
В этот раз Багдасарян снова влипла в неприятности – 31 марта ее задержали в Москве на Ленинградском шоссе. Рулила она, конечно, не имея на это разрешения. А 3 апреля она не пришла в суд. Теперь 24-летней гонщице придется раскошелиться. ГИБДД оштрафовала ее на 15 тыс. рублей.
Водительских прав Багдасарян лишили пожизненно еще в марте прошлого года, напоминает РИА ФАН.
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