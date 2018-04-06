Мару Багдасарян догнали и оштрафовали

Стритрейсерша поплатилась за езду без прав

Скандально известную девушку не останавливает пожизненное лишение водительских прав.

В этот раз Багдасарян снова влипла в неприятности – 31 марта ее задержали в Москве на Ленинградском шоссе. Рулила она, конечно, не имея на это разрешения. А 3 апреля она не пришла в суд. Теперь 24-летней гонщице придется раскошелиться. ГИБДД оштрафовала ее на 15 тыс. рублей.

Водительских прав Багдасарян лишили пожизненно еще в марте прошлого года, напоминает РИА ФАН.