В Германии грузовик врезался в толпу

В результате инцидента в Мюнстере пострадали десятки человек, есть погибшие

Немецкие СМИ сообщают, что грузовой автомобиль въехал в людей в центре Мюнстера. Судя по фото в соцсетях с места происшествия, это были посетители кафе или ресторана, сидевшие за столиками на улице.

https://twitter.com/NAH3L/status/982633240090562561



Официальных данных о жертвах пока нет, район оцеплен полицией.

DW сообщает о большом количестве пострадавших. По предварительным данным, получили ранения от 30 до 50 человек, три человека погибли.

Водитель грузовика мертв – покончил с собой, передает Focus.



Полиция Мюнстера в Twitter просит воздержаться от посещения центра центра города, а тех, кто там находится, призывает как можно скорее покинуть территорию.

"В районе Кипенкерль проходит крупномасштабная операция", – говорится в сообщении.

Немецкая полиция рассматривает случившееся как теракт.

