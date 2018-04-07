В Германии грузовик врезался в толпу

Здоровье
- Найден источник долголетия
- Ученые нашли вкусное лекарство от рака
- Рак печени подсказал путь к бессмертию
Немецкие СМИ сообщают, что грузовой автомобиль въехал в людей в центре Мюнстера. Судя по фото в соцсетях с места происшествия, это были посетители кафе или ресторана, сидевшие за столиками на улице.
https://twitter.com/NAH3L/status/982633240090562561
Официальных данных о жертвах пока нет, район оцеплен полицией.
DW сообщает о большом количестве пострадавших. По предварительным данным, получили ранения от 30 до 50 человек, три человека погибли.
Водитель грузовика мертв – покончил с собой, передает Focus.
Полиция Мюнстера в Twitter просит воздержаться от посещения центра центра города, а тех, кто там находится, призывает как можно скорее покинуть территорию.
"В районе Кипенкерль проходит крупномасштабная операция", – говорится в сообщении.
Немецкая полиция рассматривает случившееся как теракт.
Они касаются россиян из "кремлевского списка"
О доказательствах места происхождения яда англичане вновь умолчали