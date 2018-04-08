В Крыму электричка раздавила маршрутку

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Пригородный поезд Керчь – Армянск столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter на нерегулируемом железнодорожном переезде в окрестностях Армянска.Сообщение о ДТП поступило в 11:45 в воскресенье. В маршрутке находилось 13 человек, передает РИА Новости.
В результате столкновения пять человек погибли, четверо получили телесные повреждения", – сообщили в пресс-службе управления МВД Крыма.
Позднее количество пострадавших увеличилось до семи; сообщается, что двое доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии.
По информации Telegram-канала Mash, виноват в ДТП водитель маршрутки, который выехал на пути прямо перед электричкой. Он погиб на месте.
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