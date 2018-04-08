В Крыму электричка раздавила маршрутку

В ДТП погибли 5 человек, еще семеро получили травмы

Пригородный поезд Керчь – Армянск столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter на нерегулируемом железнодорожном переезде в окрестностях Армянска.

Сообщение о ДТП поступило в 11:45 в воскресенье. В маршрутке находилось 13 человек, передает РИА Новости

В результате столкновения пять человек погибли, четверо получили телесные повреждения", – сообщили в пресс-службе управления МВД Крыма.

Позднее количество пострадавших увеличилось до семи; сообщается, что двое доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии.



По информации Telegram-канала Mash, виноват в ДТП водитель маршрутки, который выехал на пути прямо перед электричкой. Он погиб на месте.

