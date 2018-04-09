В Сочи загорелась детская площадка

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Крупный пожар вспыхнул во дворе дома №15. Об этом сообщили в МЧС Краснодарского края.
К счастью, с огнем удалось быстро справиться. "Возгорание произошло вечером 8 апреля. Заявка о возгорании мусора на детской площадке поступила на пульт дежурного "01" в 20:32. В 20:44 пожар был ликвидирован", – уточнили в ведомстве.
В тушении огня участвовал один пожарный расчет.
По словам местных жителей, площадку подожгли умышленно. Скорее всего, пожар устроили хулиганы, которые вначале подожгли мусор на площадке, а потом пламя перекинулось на детские горки, домики и другие сооружения, предполагает телеканал "360".
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