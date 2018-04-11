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Сотрудники российских СМИ попали под обстрел недалеко от Дамаска.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что журналисты готовили сюжет о Восточной Гуте. В тот момент, когда они возвращались после съемок на автобусе, по ним открыли огонь неизвестные.
В результате нападения пострадали репортер телеканала НТВ Алексей Ивлев, а также два телеоператора - Михаил Виткин ("Россия-1") и Владислав Додонов ("Звезда"). Все они отделались легкими ранениями.
"Всем журналистам врачами российского Центра примирения на месте была немедленно оказана вся необходимая медицинская помощь", – отметили в Минобороны РФ.
Жизни журналистов ничто не угрожает.
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