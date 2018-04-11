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Кремль отказал Трампу в Twitter-дипломатии

Фото: GLOBAL LOOK press
продолжениеРоссийский репортер раскрыл страшные подробности обстрела
Москва не хочет участвовать в интернет-переписке на высшем уровне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена принимать участие в общении с лидерами государств через соцсети. Так он отреагировал на ряд сегодняшних постов президента США Дональда Трампа с угрозами в адрес РФ.

"Мы не являемся участниками twitter-дипломатии. Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации", – цитирует РИА "Новости" Пескова.

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Трамп написал в среду, 11 апреля, в своем аккаунте в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. По его словам, они будут "хорошие, новые и "умные".

Главу Белого дома тут же поддержал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, и тоже в Сети.

"Как правило, я не делаю ретвиты, но здесь не удержался. Именно таким языком и надо говорить с Россией", – убежден украинец.

Также он ретвитнул и другое сообщение Трампа, в котором тот написал, что отношения Вашингтона и Москвы сейчас находятся на самом низком уровне.

Позже сегодня пришла реакция и из министерства иностранных дел САР. Там сказали, что последние заявления американцев "лишены элементарных принципов мудрости и рациональности, а утверждение о якобы использовании химических веществ – это не подтвержденный доказательствами предлог для нападения на Сирию". Приводит сирийское национальное агентство САНА слова своего источника в МИД страны.

Между тем два разнополярных твита Трампа с разницей в 40 минут вызвали шквал насмешливых комментов от пользователей. Народ вспомнил про "белочку", про "звонок Путина", "качественные афганские наркотики", шизофрению, болезнь Альцгеймера, а также предположили, что хозяину Овального кабинета "напомнили, что количество ядерных боеголовок в России чуть больше, чем 1".

Запад обвинил Дамаск, а вместе с ним и Москву в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Россия опровергла информацию о якобы бомбе с хлором, сброшенной сирийскими военными. МИД РФ заявил, что цель подобных вбросов о применении отравляющих веществ войсками САР – обелить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Николай КАЦАПОВ
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