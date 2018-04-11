Российский репортер раскрыл страшные подробности обстрела

Корреспондент РЕН ТВ записал видео сразу после ЧП в Сирии

Боевики стреляли в воздух, разгоняя толпу мирных жителей, чтобы сорвать флаг. Те, в свою очередь, в одного из террористов бросали камнями. Об этом в своем видеосообщении рассказал военкорр РЕН ТВ Валентин Трушин.

"Начинается такая перестрелка. В одного из боевиков попадают камнем. И он веером начинает стрелять. Попадает в наш автобус", – сказалТрушнин.

Затем журналист поясняет, кому какая пуля досталась. "Вот этими пробоинами... [пуля] пробивает ногу Алексею Ивлеву с НТВ и Михаилу Виткину. Это отверстие... [пуля] попадает в Влада, оператора "Звезды". Еще одна пуля попадает в колесо. Мы оттуда уматываем на ободах", – поделился репортер.

Ранее стало известно, что возвращающие со съемки российские телевизионщики попали под обстрел, некоторые из них получили легкие ранения. Это корреспондент НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканала "Россия 24" Михаил Виткин и оператор "Звезды" Владислав Додонов. К счастью, их жизни ничего не угрожает.

В этом коллег заверил раненый Ивлев. Он связался с родной редакцией и сообщил, что у него пострадали ноги. Телеканал "Россия 24" подтвердил ранение своего оператора, отметив, что собкор Александр Билибов находится в целости и сохранности.