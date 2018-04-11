"Гарри Трумэна" ждут в Сирии в начале мая

Американцы подбираются к Персидскому заливу

Соединенные Штаты направили авианосную группу в Персидский залив. По подсчетам российского Минобороны, боевой кортеж, возглавляемый авианосцем "Гарри Трумэн", прибудет вскоре после праздника весны и труда, то есть в первых числах мая.

"Знаем, что авианосная группа США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" и эскортом кораблей начала выдвижение в Персидский залив с ориентировочным сроком прибытия в начале мая", – подтвердил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир. Его слова передает "EG.RU".

Эту информацию в министерстве восприняли спокойно, отметив, что подобная практика нахождения ВМС США в Сирии давно не новость.

Ранее сообщалось, что американцы направили к берегам Сирии свою флотилию, в которую входят ракетный крейсер "Нормандия", ракетные эсминцы "Арли Берк", "Балкелей", "Форест Шерман" и "Фаррагут". Позже к ударной группе присоединятся эсминцы "Джейсон Данэм" и "Салливанс". Общая численность военнослужащих на борту кораблей составляет 6,5 тыс человек.