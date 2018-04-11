Турция опять предала Россию

Анкара признала химическую атаку в Сирии

После того как США и Европа обвинили Башара Асада в использовании химического оружия, мир разделился на два лагеря. В одном придерживаются версии Вашингтона, в другом не спешат с выводами и требуют доказательств, которые пока так и не были предоставлены.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган, недавно заполучивший крайне выгодный контракт с Россией на поставку зенитно-ракетного комплекса С-400, отмалчивался до последнего. Однако в итоге встал на сторону США.

Во вторник, выступая в парламенте страны, он заявил, что те, кто совершил предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе, должны дорого заплатить за содеянное.

"Я проклинаю тех, кто совершил это зверство", – заключил турецкий президент.

Эрдоган не стал прямо обвинять в содеянном Башара Асада. Однако по общему тону было видно, что под "злодеем" подразумевался именно он. Президент Турции и раньше высказывался о сирийском лидере в негативном ключе и неоднократно повторял, что Асад должен уйти. Если бы не разногласия по поводу курдского вопроса, Турция как участница НАТО, скорее всего, во всем бы поддерживала США.

Сейчас Анкара недовольна попытками России вернуть под контроль правительственных войск север и северо-запад провинции Алеппо. Эти территории находятся под контролем турецких военных и протурецких боевиков. То же самое можно сказать о сирийской провинции Латакия, где проживают сирийские туркмены, этнически близкие туркам. Именно в этой провинции в районе Байырбуджак был сбит российский бомбардировщик Су-24 в ноябре 2015 года.

Безусловно, Эрдогану очень не понравились слова главы российского МИД Сергея Лаврова, когда тот сказал, что аннексия Сирии не входит в планы Анкары, поэтому сейчас нет никаких преград для того, чтобы турки передали все захваченные ими земли официальным властям. Вряд ли Турция захочет это сделать.

Все это наводит на мысль, что в случае начала конфликта России и США Турция, возможно, встанет на сторону последних. Но не факт, что до этого дойдет. Поэтому пока Эрдоган, похоже, будет осторожно поддерживать Трампа и даже может решиться на небольшую операцию против проправительственных группировок на севере Сирии. Однако открыто воевать с Асадом Турция вряд ли будет, так как с Россией ее связывают пока еще тесные экономические интересы.